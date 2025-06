La Juventus saluta Calvo: «Da oggi effettive le sue dimissioni, lo ringraziamo di cuore per l’impegno» – Il COMUNICATO

Tramite un comunicato ufficiale la Juventus ha voluto salutare, a qualche giorno dall’ufficialità, Francesco Calvo, che si era dimesso dal ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations per la sua nuova avventura con l’Aston Villa.

COMUNICATO – «A partire dalla giornata di oggi diventano effettive le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus. Si conclude dunque dopo tre anni la sua seconda esperienza in bianconero: la prima aveva visto Francesco protagonista con il Club dal 2011 al 2015. Ringraziamo di cuore Calvo per l’impegno profuso in questi anni insieme e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale».