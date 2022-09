Juventus, Capello: «Esordio in Champions non deludente, la squadra crede in Allegri»

L’ex allenatore italiano Capello ha parlato della Juventus e dell’esordio in Champions League dei bianconeri

Fabio Capello, storico ex allenatore italiano, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’esordio in Champions League dei bianconeri nella sconfitta contro il PSG.

LE PAROLE – «L’esordio in Champions League della Juventus non è stata una delusione. Si conosceva la forza del Psg, come quella del Bayern Monaco. La risposta che mi ha dato De Ligt mette in evidenza la differenza tra il nostro calcio e quello che si gioca negli altri campionati: “La tattica? Qui sprint, sprint e ancora sprint”. Cerchiamo di sprintare anche noi e se ci

mettiamo la tattica diventiamo i più bravi! Io dico che col Psg Allegri ha dimostrato che la squadra crede in lui. E con questo ho detto come la penso…».

