Juventus, c’è l’accordo per Cambiaso ma c’è un problema: Dragusin tentenna. Il motivo

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno l’accordo col Genoa per Cambiaso, ma Dragusin starebbe rallentando la chiusura della trattativa

Juventus e Genoa hanno trovato l’accordo per il trasferimento in bianconero di Andrea Cambiaso. Ai rossoblù andranno 4 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin, che starebbe però bloccando la chiusura dell’operazione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrale non è convinto di scendere in Serie B nonostante la piazza sia importante. La sensazione, comunque, è che l’affare vada in porto: serve però che Dragusin dia l’ok all’operazione, altrimenti la Juve dovrebbe rimodulare l’offerta.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24