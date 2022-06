Juventus, Chiarenza consiglia: «Berardi è l’uomo giusto per l’attacco»

Vincenzo Chiarenza, ex tecnico delle giovanili della Juventus, consiglia i bianconeri sul mercato: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Juventusnews24, Vincenzo Chiarenza consiglia il club bianconero sul mercato.

LE PAROLE – «Dico Berardi perché ha il tiro più forte del campionato di Serie A e per un attaccante con le sue caratteristiche. Poi è un uomo assist, sia quest’anno che in passato ne ha fatti tanti. In più gioca bene in fase di non possesso palla per aiutare i compagni. E’ un leader nel suo ruolo e un trascinatore».

