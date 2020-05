Juventus, Chiellini: «Conte ti prosciuga. Allegri giunto alla fine»

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato di Antonio Conte e Massimiliano Allegri nella sua autobiografia

Nell’autobiografia di Giorgio Chiellini c’è anche un passaggio su Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ex allenatori della Juventus: «Conte è un grande ma ti prosciuga, e nel frattempo si consuma. Era arrivata la fine, come per Allegri l’anno scorso. Più per Conte che per la Juventus».

«Lui era giunto al capolinea ma per amore era rimasto, salvo sbroccare due mesi dopo in assenza delle sue pietre miliari: io, Leo, Andrea e Gigi non lo avremmo fatto partire. Eppure non era successo niente di speciale, nessuno scontro diretto o addirittura fisico con il presidente Agnelli, ci mancherebbe: è solo che le cose finiscono. Come con Marotta e con Allegri», ha scritto il capitano bianconero.