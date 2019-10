Juventus, Chiellini: «Ho ricominciato ad allenarmi»

Giorgio Chiellini racconta come sta procedendo il recupero dal brutto infortunio al crociato: le parole del capitano della Juventus

Giorgio Chiellini, nella lunga intervista rilasciata a Juventus TV, ha spiegato a che punto è con il recupero dall’infortunio e com’è cambiata la sua vita dopo lo stop.

«Ho cominciato ad allenarmi. Per ora sto facendo tanta palestra. Da quando ho tolto le stampelle è un’altra vita, almeno ora posso fare una vita normale senza fastidi e senza impedimenti. Durante il giorno sono più occupato, perché gli orari e i tempi sono un po’ più lunghi tra fisioterapia e palestra, però sono sempre a casa. Non viaggio più e questo è il cambiamento più grande: non dormo più fuori, faccio il papà»