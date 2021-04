Juventus, Chiellini: «Io in un altro club? Fantamercato. Su Ronaldo...»

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta

FUTURO – «Il mio futuro? Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava che il rinnovo fosse un problema. Ma non è vero, non esiste attualmente un problema. Io e Buffon non lo siamo e non lo saremo mai. Io in altre squadre? È fantamercato. Con tutto il rispetto e con tutta onestà, non mi vedo proprio con una maglia diversa da quella bianconera in Italia o in Europa. Sono concentrato su Zapata, Muriel, Malinovskyi. Tutto il resto verrà dopo».

CAMPIONATO – «Abbiamo fatto due buone partite. Contro il Napoli è importante, loro sono forti e venivano da risultati positivi. Secondo me è stata una vittoria pesante. Abbiamo dato continuità domenica, rischiando solo 10 minuti a inizio secondo tempo però abbiamo creato tanto e dato sicuramente dimostrazione di essere in salute. Adesso pensiamo solo ad Atalanta Juve. È una squadra fisica e tecnica che ti pressa. Come ha detto Guardiola, è come andare dal dentista. Siamo consapevoli della nostra forza e delle nostre armi».

ULTIMI MESI – «Quest’anno non siamo riusciti ad avere continuità e sarebbe importante darla negli ultimi mesi».

RONALDO – «Se il problema è Ronaldo, ce ne fossero di questi problemi».