Juventus, Chiesa non ha prezzo: rifiutate due offerte faraoniche

Calciomercato Juventus: Federico Chiesa non ha prezzo per i bianconeri che avrebbero già rifiutato due maxi offerte

Come svela il Corriere dello Sport non sono bastati a Chelsea e Liverpool gli oltre 100 milioni proposti alla Juventus in estate per convincere i bianconeri anche solo a ipotizzare una cessione. Respinti anche i sondaggi di Bayern, City e PSG.

Il numero 22 della Juve è troppo centrale nel progetto: a fine stagione sarà riscattato dalla Fiorentina (pagati 10 milioni, ne verranno versati altri 40 più 10 di bonus nei prossimi anni) e poi resterà incedibile.

