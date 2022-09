Christillin: «Esonero Allegri? Ho fiducia in lui e credo si proseguirà su questa strada»

Evelina Christillin ha rilasciato un’intervista, parlando di Allegri e del momento vissuto dai bianconeri

Evelina Christillin ha rilasciato un’intervista, parlando di Allegri e del momento vissuto dai bianconeri. Le sue dichiarazioni:

NEL CDA NON SI E’ PARLATO DI ALLEGRI? – «Aspetto tecnico e quadro finanziario sono due facce della stessa medaglia. Se i risultati sul campo non vengono è ovvio che le ricadute sul piano economico diventino rilevanti. E quest’anno sta girando tutto male. Ma c’è tempo per rifarsi».

ALLEGRI – «Ho fiducia in Massimiliano. Credo che si proseguirà con lui. Ma la tendenza va invertita. Così com’è ora, la Juve è sbrindellata».

