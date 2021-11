Juventus, cinque calciatori sotto esame: qualcuno rischia la risoluzione del contratto

La Juventus sarebbe stanca del basso rendimento di alcuni suoi calciatori che sarebbero ora a rischio risoluzione anticipata del contratto

La società Juventus si è stancata del rendimento ondivago della propria squadra.

Secondo il club ci sono alcuni giocatori che si stanno esprimendo decisamente al di sotto delle loro possibilità: questi sarebbero Rabiot, Morata, Arthur, Ramsey, Bentancur e Alex Sandro. Come riporta Tuttosport per alcuni di questi giocatori la situazione è critica e non si può escludere la risoluzione anticipata del contratto.

