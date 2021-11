Conferenza stampa De Ligt: le parole del difensore olandese alla vigilia di Chelsea Juve, valida per la 5ª giornata di Champions League

Sta parlando in conferenza stampa il difensore della Juventus De Ligt. Ecco le sue parole in vista della partita contro il Chelsea di domani sera, valida per la 5^ giornata della Champions League:

CHELSEA JUVE – «Per me queste partite sono belle da giocare. E’ qualcosa di molto buono. E’ fondamentale che noi stiamo compatti, loro sono una squadra di qualità molto forte in ripartenza. Bisogna giocare tranquilli con la nostra tecnica che farà la differenza.»

