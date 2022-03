Juventus, De Ligt cambia idea sul futuro: voglia di un ciclo vincente

Il difensore della Juventus De Ligt ha cambiato idea sul suo futuro. L’olandese può restare in bianconero

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto anche su Matthijs De Ligt. Il difensore, in scadenza nel giugno del 2024, potrebbe ora restare alla Juventus.

Le dichiarazioni di Raiola che mettevano in dubbio il suo futuro sembrano ora lontane. De Ligt e la Juventus hanno voglia di progettare insieme un nuovo ciclo vincente, ed è per questo che le parti dovranno presto sedersi a trattare il rinnovo per evitare di aspettare fino all’ultimo come per Dybala.

