Juventus: De Ligt è sempre più importante nel palleggio

De Ligt sta dando qualità alla manovra della Juventus. Il difensore olandese effettua precisi passaggi filtranti tra le linee

In queste ultime settimane, si sta vedendo un netto upgrade di De Ligt per quanto riguarda la fase di impostazione. Il difensore olandese si sta distinguendo per eccellenti filtranti da dietro che superano linee di pressione, facendo guadagnare metri alla squadra.

Un esempio nella slide sopra. La Juventus imposta dal basso con De Ligt: dopo essere avanzato di qualche metro con una conduzione, effettua un preciso filtrante per Danilo, servito in corsa.