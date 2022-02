Juventus, De Ligt verso il rinnovo ma per un’offerta irrinunciabile può partire

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus pensa al rinnovo di De Ligt, ma l’olandese potrebbe partire per un’offerta irrinunciabile

Come riferisce Tuttosport, la Juve è molto soddisfatta dal rendimento offerto fin qui da Matthijs De Ligt, considerato una colonna portante per la difesa del futuro.

Lo stesso olandese, dal canto suo, è molto contento della sua esperienza a Torino, città dove si è inserito subito alla grande con la fidanzata Annekee. Inevitabile quindi pensare al rinnovo, con il 2025 come nuova data di scadenza. Mercato permettendo. Già perché, anche per il numero 4, vale la solita regola che vige in casa bianconera: in caso di offerta irrinunciabile non è vietato sedersi a trattare un’eventuale cessione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24