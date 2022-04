Juventus, Del Piero allo Stadium: cosa c’è dietro il suo ritorno

Il ritorno di Del Piero allo Stadium ha infiammato i cuori dei tifosi della Juventus. Ecco cosa c’è dietro

In questi giorni sta facendo molto rumore la situazione legata ad Alex Del Piero. L’ex capitano della Juve è tornato dopo 10 anni all’Allianz Stadium scatenando voci e speranze dei tifosi.

Secondo quanti riportato da Tuttosport, il ritorno di Del Piero è stata soltanto la celebrazione di una delle leggende bianconere, che ha approfittato del suo soggiorno a Torino per mostrare ai figli i cimeli che lo vedono protagonista al Museum. Al momento non sono in programma altre rivoluzioni societarie dopo quella della scorsa estate.

