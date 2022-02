Juventus, Del Piero: «La strada è ancora lunga, ma non sono pessimista»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex bianconero Del Piero ha parlato del momento della Juventus in vista della Champions League

Alessandro Del Piero, storico ex capitano della Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra bianconera anche in vista della partita di Champions League contro il Villarreal.

VLAHOVIC – «Gli auguro di fare un gol alla Del Piero, a giro sotto il sette, come quella volta a Dortmund. Ma anche una rete fatta in un altro modo va bene lo stesso, dai».

ULTIMI RISULTATI – «Contro il Torino la squadra ha giocato male, mentre con l’Atalanta mi era piaciuta, soprattutto in fase offensiva. Pensare che però tutti i problemi fossero risolti dopo il mercato di gennaio era decisamente fuori luogo. La strada è ancora lunga, ma non sono affatto pessimista. Vlahovic dà una verticalità che prima non c’era e combinazioni offensive di altissimo livello. Mi spiace che si sia di nuovo fermato Dybala, avrei insistito col tridente».

QUARTI DI FINALE – «Questa squadra non può mai considerare i quarti come obiettivo massimo, senza dubbio. Se guardiamo al valore assoluto, la Juve negli ottavi è nettamente favorita. Se prendiamo in considerazione la stagione, allora i valori sono molto più livellati. L’errore da non commettere è non essere all’altezza del Villarreal sul piano dell’aggressività e del ritmo. Io sarò allo stadio per Sky Sport e mi aspetto un clima infuocato».

