Juventus, Di Maria colpa “alla Pirlo”: la strategia dei bianconeri

Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero pensando a Di Maria come colpo per fare da chioccia a Raspadori

Come riportato da Tuttosport, in casa bianconera continua un incessante pressing nei confronti di Angel Di Maria, ritenuto per qualità e prezzo il tassello giusto per completare un reparto offensivo in cui l’età media si abbasserà di molto.

Tra i volti nuovi potrebbe esserci anche Raspadori, a cui l’argentino farebbe da chioccia. Un colpo “alla Pirlo”, con i dovuti paragoni, che ai tempi della sua avventura torinese da calciatore aiutò e non poco la crescita di un certo Paul Pogba.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24