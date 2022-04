Juventus, Di Maria o Zaniolo? Gli esperti dicono no all’argentino

Calciomercato Juventus: ballottaggio sulla destra per i bianconeri che sarebbero indecisi se puntare su Di Maria o su Zaniolo

Come riferito da Tuttosport, per gli esperti del settore il colpo giusto per l’attacco non sarebbe quello di Angel Di Maria, ma bensì Zaniolo.

La Juve dovrebbe puntare sull’argentino, sia che per le sue qualità, facendo leva anche sull’esperienza europea, ma molti preferiscono la freschezza e le prospettive del giallorosso. Con un biennale l’esterno potrebbe però sbarcare davvero a Torino, diventando un innesto di alto livello a prezzi contenuti.

