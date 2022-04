Juventus, difficoltà per Rudiger: richieste altissime del difensore

Calciomercato Juventus: l’arrivo in bianconero di Rudiger si starebbe allontanando. Richieste altissime da parte del difensore

La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un difensore in grado di rinforzare il reparto difensivo della squadra di Allegri in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Rudiger, uno dei principali obiettivi, si starebbe allontanando sempre di più dal possibile ritorno in Italia. Il centrale tedesco, infatti, avrebbe chiesto un ingaggio troppo alto per le casse bianconere. Per questo motivo la trattativa si starebbe arenando.

