Benevento-Juventus, Dybala ancora capitano: la ‘Joya’ a caccia del riscatto

Paulo Dybala per la seconda volta consecutiva capitano della Juventus. L’argentino cerca riscatto e gol nella trasferta di Benevento

Seconda partita consecutiva da capitano per Paulo Dybala. Bonucci va in panchina e vista la contemporanea assenza anche di Chiellini, sarà ancora il numero dieci argentino ad indossare la fascia al braccio nella gara in casa del Benevento.

L’ex Palermo aveva deluso nell’ultimo match contro il Ferencvaros in Champions League e oggi cerca il riscatto in coppia con Morata vista l’assenza di Cristiano Ronaldo, oltre al primo gol in campionato in questa stagione.