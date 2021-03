Paulo Dybala potrebbe presto tornare in campo contro la Juventus: ecco quando è previsto il rientro in gruppo

Questa sembra essere la settimana decisiva per il ritorno in campo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo.

Recupero quasi ultimato dunque per la Joya con Andrea Pirlo che conta, a questo punto, di riaverlo in campo per la sfida al Torino in programma il prossimo 3 aprile.

