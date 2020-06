Juventus, Dybala suona la carica: «Mia signora daremo tutto per te» – VIDEO

Juventus, tutto pronto per la ripartenza dopo il lungo stop dovuto al coronavirus: questa la carica di Paulo Dybala

Domani sarà il grande giorno del ritorno del calcio giocato. Ad aprire le danze ci penseranno Juventus e Milan che si giocheranno l’accesso in finale di Coppa Italia.

L’attesa è tanta dopo quattro mesi di stop e la voglia di tornare a giocare ancor di più per i calciatori. Paulo Dybala su Twitter ha pubblicato un post in merito: «Mia Signora, abbiamo aspettato che passasse la tempesta. Ci siamo quasi e potrai rivederci in azione, percepire il nostro amore, daremo tutto per te. Lotteremo per te dedicandoti ogni vittoria. Quando l’attesa sarà finita saremo tutti pronti».