Juventus, Dybala zittisce un tifoso: la reazione della Joya sui social

Dopo la partita contro la Salernitana, Dybala ha risposto piccato a un commento di un tifoso su Instagram

Paulo Dybala ha trascinato la Juventus nella vittoria con la Salernitana grazie a un bel gol e tante giocate di qualità. Poco importa per il rigore sbagliato in pieno recupero, anche se molti tifosi hanno sottolineato quell’errore soprattutto per questioni legate al Fantacalcio.

«+3 ma non al Fanta…», commenta sarcasticamente uno di loro. Secca quanto mai opportuna la replica della Joya su Instagram:«Preferisco vinca la Juve!».

