Juventus, esonero Allegri: fiducia non più illimitata. La situazione

Dopo il k.o. contro il Monza, il pericolo esonero incombe sempre più su Allegri. La fiducia non è più illimitata. La situazione

L’incredibile e inaspettata sconfitta della Juventus a Monza ha gettato inevitabilmente nuove ombre sulla posizione di Allegri, la cui panchina sembra essere non più così salda come un tempo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico della Juventus al momento non rischia l’esonero: resta, ma la fiducia non è illimitata. Le prossime partite serviranno al club per capire se c’è unità d’intenti e se il tecnico è ancora padrone della situazione.

