Juventus, Fabian Ruiz resta nel mirino: il Napoli fa il prezzo

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano a seguire Fabian Ruiz, il Napoli ha fatto il prezzo per lo spagnolo

Per il centrocampo della Juventus si fa avanti con sempre più insistenza l’ipotesi Fabian Ruiz. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione di mercato potrebbe trasformarsi presto in una vera trattativa.

Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri vanno a caccia di nuove mezzali dopo aver definito il ritorno di Pogba. Lo spagnolo, in scadenza nel 2023 con il Napoli, piace e non poco: De Laurentiis lo lascerebbe partire per 30 milioni di euro, l’obiettivo dei bianconeri è provare a smussare le richieste riducendole di una decina di milioni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24