Juventus, Fagioli può partire in prestito: un club di B fa sul serio

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano di mandare nuovamente Fagioli in prestito per fare esperienza. Sul centrocampista un club di Serie B

La Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto di Fagioli in scadenza nel 2023 e capire, durante il ritiro, se potrà far parte della rosa di Allegri per la prossima stagione.

Le voci di mercato sul centrocampista comunque non mancano e per la Gazzetta di Parma sarebbe proprio il Parma la squadra che starebbe spingendo per prenderlo in prestito. Il club di Serie B proporrebbe un diritto di riscatto in caso di promozione in Serie A e controriscatto in favore della Juve.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24