Juventus Fiorentina: Iachini prova a proteggere il centro

La Fiorentina di Iachini si è difesa bassa e con ordine a Torino. Il 532 dei viola voleva proteggere il centro

La Fiorentina di Iachini è scesa in campo a Torino con un 352 che in fase di non possesso diventava un 532 molto passivo. La priorità tattica dei viola era quello di coprire il centro, costringendo i bianconeri ad andare sulle corsie esterne.

Si vede nella slide sopra, con la mezzala sinistra e l’intera squadra pronta a scivolare orizzontalmente sul lato di Cuadrado. La Juventus a tratti è stata sterile, ma poi è riuscita a sbloccare la partita.