Juventus, flop Ramsey in Scozia: il futuro del gallese è segnato

Aaron Ramsey delude anche in Scozia. Il gallese ex Juventus non si rende protagonista con i Rangers: il futuro è segnato

Tuttosport ha analizzato l’inizio dell’esperienza di Aaron Ramsey con la maglia dei Rangers Glasgow. Il gallese sta floppando anche in Scozia, dopo aver ampiamente deluso le aspettative della Juve nelle passate due stagioni.

Appena 94 i minuti accumulati e già 5 partite saltate per mancata convocazione: l’ex Arsenal appare destinato a fare ritorno a Torino in estate. Ma solo di passaggio. In bianconero, infatti, ormai non c’è più spazio per lui e, se dovesse tornare, Cherubini si metterebbe subito al lavoro per trovargli un’altra sistemazione.