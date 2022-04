Juventus, futuro Chiellini: decisione in accordo con Agnelli, le ultime

Il difensore della Juventus Chiellini non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Una decisione che verrà presa di comune accordo con Agnelli

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, si fa sempre più viva l’ipotesi di un addio di Giorgio Chiellini a fine stagione. Il capitano bianconero potrebbe lasciare per approdare in MLS, con Miami o Los Angeles come possibili destinazioni.

Una scelta che verrà presa di comune accordo col presidente Agnelli, che non imporrà alcun braccio di ferro al suo difensore, per il quale è poi pronto un futuro ruolo in dirigenza. La sensazione, però, è che la Juve debba prepararsi a salutarlo.

