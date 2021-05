Juventus, futuro Chiellini: tre ipotesi in caso di addio

Si fanno avanti tre ipotesi nel caso in cui Giorgio Chiellini dovesse lasciare la Juventus

Quella di stasera contro l’Atalanta potrebbe essere l’ultima finale in bianconero di Giorgio Chiellini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano della Juventus non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Tre le ipotesi in caso di addio: continuare a giocare, probabilmente negli Stati Uniti, prendere un anno di pausa per godersi la famiglia, o entrare subito nella dirigenza della Juventus.