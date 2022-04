Juventus, futuro Kean: il riscatto non è in dubbio, ma c’è un’idea

Calciomercato Juventus: il riscatto di Kean dall’Everton non è in dubbio, ma in casa bianconera resiste un’idea

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve pare non avere scampo ed essere costretta a riscattare Moise Kean dall’Everton in un modo o nell’altro. Se non si dovessero trovare acquirenti, il classe 2000 potrebbe poi rimanere a Torino come attaccante di scorta.

Alla prima presenza nella stagione 2022/23, scatterebbe in automatico l’acquisto a titolo definitivo, con ben 28 milioni da spendere. L’idea è però sempre quella di liberarsene il prima possibile, visto che il suo rendimento ha raramente convinto Allegri e l’ambiente.

