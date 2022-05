Juventus, futuro Miretti intrecciato con altri due giovani: la situazione

Il giovane bianconero Miretti resterà alla Juventus o sarà girato in prestito? Il suo futuro legato ad altri due giovani

Resta ancora tutto da decidere il futuro di Fabio Miretti. Il destino del centrocampista classe 2003, che domenica ha esordito da titolare nel match contro il Venezia, è intrecciato a quello di altri due giovani: Rovella e Fagioli.

Una strada quella del prestito, che potrebbe intraprendere anche Miretti, in una formazione di Serie B che punti alla promozione o in Serie A. L’altra strada è la permanenza a Torino pur consapevole di avere meno spazio per scendere in campo. La Juve deciderà ora cosa è meglio per Miretti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24