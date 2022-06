Juventus, futuro Rabiot: Allegri vuole puntare ancora sul francese

Il futuro di Rabiot potrebbe essere ancora alla Juventus. Allegri terrebbe in grande considerazione il francese

Adrien Rabiot, senza offerte degne di nota, non partirà. Questo è quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, che ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’ex PSG.

Il francese è tenuto in grande considerazione da Allegri, che vorrebbe puntare ancora su di lui per la Juventus del futuro. Dal canto suo, il centrocampista non ha mai fatto pressioni per lasciare Torino, anche se in futuro non disdegnerebbe un’avventura in Premier. Ma questo potrebbe avvenire solamente dopo l’estate del 2023, quando scadrà il suo contratto con i bianconeri.

