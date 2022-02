Juventus, Gatti: «Avevo già sentito Juric, poi la favola bianconera...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto della Juventus Gatti ha parlato della chiamata del club bianconero che ha bruciato il Torino

Federico Gatti, difensore del Frosinone acquistato dalla Juventus nell’ultima sessione di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa. Di seguito le sue parole sul trasferimento che l’ha portato nella Torino bianconera.

IL RETROSCENA – «Ho sentito Juric al telefono ed ho ricevuto una scossa di adrenalina incredibile perché è un grande motivatore. Mi ha spiegato: ‘Ti muoverai inizialmente sulla destra, poi…’. Poi mi hanno avvisato che c’era l’offerta concreta della Juventus: mio nonno, granata, mi ha aperto casa dopo le visite lampo alla Continassa in lacrime. Era felice per me. Vivo una favola, ma con i piedi per terra. Chiellini e Bonucci mi hanno detto: ‘Ora non puoi più sbagliare’».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24