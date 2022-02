Juventus, i quotidiani stroncano Vlahovic: «Cancellato da Bremer»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I quotidiani giudicano in maniera negativa la prestazione di Vlahovic in Juventus-Torino

I quotidiani sportivi odierni non lasciano scampo a Dusan Vlahovic. Prova incolore per il centravanti serbo nella serata di ieri ed, inevitabilmente, fioccano le bocciature per lui.

Media di 5 il voto che i quotidiani danno al numero 7, che nella serata dello Stadium ha sofferto e non poco la marcatura del brasiliano Bremer, bravissimo a neutralizzarlo e non concedergli mai occasioni veramente pericolose. Una prestazione da cancellare subito a partire già da martedì sera, dove la Juve avrà bisogno più che in altre occasioni del proprio bomber.

