Juventus, il piano per arrivare a Milinkovic-Savic è sacrificare Pjanic

La Juventus vorrebbe cedere Miralem Pjanic per ottenere le risorse necessarie all’acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Sul bosniaco ci sarebbero non solo Real Madrid e Barcellona ma anche altri club di prima fascia

Il pallino di questo mercato per la Juventus è senza ombra di dubbio Milinkovic-Savic della Lazio. L’attaccante serbo, ora in ritiro con la sua Nazionale per il Mondiale di Russia 2018, sarà certamente il protagonista di quest’estate e infatti ha già ricevuto le lusinghe di molti top club europei. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, lo valuta 200 milioni e in questi giorni ha dichiarato di aver già rifiutato in passato offerte superiori ai 100 milioni. Al momento i bianconeri non dispongono di tale liquidità ma il ds Giuseppe Marotta ha già in mente una strategia per portare Milinkovic-Savic alla corte di Massimiliano Allegri, che sembra ormai deciso a rimanere a Torino nonostante la corte del Real Madrid. Secondo le voci riportare da Marca e rilanciate poi da Il Corriere dello Sport, la Juventus intende trovare i soldi necessari al cartellino del giocatore della Lazio mettendo sul mercato Miralem Pjanic. L’obiettivo è quello di scatenare una vera e propria asta in modo da monetizzare al massimo dalla cessione del bosniaco. Le risorse ottenute sarebbero poi interamente investite per l’acquisto di Milinkovic-Savic. Pjanic ha già attirato l’interesse non solo di Real Madrid e Barcellona ma anche dei due club di Manchester.