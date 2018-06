Si parla di Allegri Real Madrid, ma il tecnico preferisce rimanere alla Juventus: il no del livornese e i retroscena

Il Real Madrid bussa alla porta della Juventus per Massimiliano Allegri, ma il tecnico preferisce rimanere in bianconero. Il Real ha sondato il terreno per il mister juventino, lo ha fatto tramite Adriano Galliani, ma la richiesta di informazioni non è andata a buon fine. Il retroscena lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui Florentino Perez sarebbe rimasto estasiato dal gioco di Allegri e dalla lezione imposta dalla Juventus al Santiago Bernabeu nella gara di ritorno in Champions League. Galliani, grande amico di Perez, si sarebbe mosso per conto del presidente dei blancos e avrebbe contattato Allegri, con cui è rimasto in ottimi rapporti dopo l’esperienza al Milan. Allegri, però, ha deciso di declinare l’offerta, nonostante in Spagna siano ancora certi che il livornese sia in pole per succedere a Zinedine Zidane con le merengues.

Perché Allegri avrebbe detto no? Per due motivi, uno legato alla Juve e l’altro agli affetti extra-campo. Ha un figlio piccolo che gioca in una squadra del Torinese e ha una relazione stabile con Ambra Angiolini, quindi difficilmente lascerebbe adesso Torino e la Juventus. Inoltre, la sua voglia di vincere e fare bene con la Juve è alle stelle. Vuole restare alla Vecchia Signora e provare a continuare il ciclo vincente, magari spostando le vittorie anche in campo europeo. Ha un contratto coi bianconeri fino al giugno del 2020 e non gli dispiacerebbe prolungarlo: nei suoi progetti c’è la Nazionale dopo la Juve, quindi è possibile che resti a Torino addirittura fino alla fine dell’era Mancini con l’Italia. Ancora è presto per parlare del futuro a lungo termine, ma il no al Real arriverebbe principalmente dalla lealtà e dalla fiducia che Allegri nutre verso la Juve e la sua dirigenza.