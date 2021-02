Juventus, il quadro degli infortunati: quando tornano Arthur, Bonucci, Chiellini e Cuadrado

La Juventus è alle prese con diversi infortuni: ecco quando dovrebbero tornare Arthur, Bonucci, Chiellini e Cuadrado

La Juventus deve fare i conti con gli infortuni. Se il ritorno di Dybala in campo potrebbe avvenire contro il Crotone, sono lontani ancora quelli di Arthur, Chiellini, Bonucci e Cuadrado.

Come riporta Tuttosport, Bonucci potrebbe tornare contro la Lazio mentre il numero 3 bianconero tenterebbe il recupero per la gara precedente contro lo Spezia così come Arthur. Cuadrado, invece, sarebbe pronto per la Lazio o con più cautela, contro il Porto in Champions League.