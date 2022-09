Juventus, infortunio Di Maria: difficile il recupero col Benfica, c’è la data del rientro

Slitta il recupero dall’infortunio di Di Maria che dovrebbe essere assente sia con la Salernitana che con il Benfica

Come ripotato da La Gazzetta dello Sport, per Angel Di Maria si fa più probabile una data per il rientro sul terreno di gioco.

L’argentino non ci sarà contro la Salernitana, così come sarà difficile vederlo con il Benfica. Più probabile un suo rientro domenica 18 settembre nella trasferta in casa del Monza, dove potrebbe però non giocare dal primo minuto. Nell’attesa del suo ritorno, Allegri appare orientato a puntare sul doppio centravanti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24