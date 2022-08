Juventus, infortunio Di Maria: l’argentino corre verso il recupero. Le ultime

In casa Juventus si può sorridere per quanto riguarda il recupero dall’infortunio di Di Maria: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Juventus procede nel migliore dei modi il recupero di Angel Di Maria, ai box per infortunio dal match d’esordio contro il Sassuolo.

L’obiettivo del Fideo è quello di essere in buone condizioni per il debutto in Champions League del 6 settembre contro il PSG, ma potrebbe rientrare già tra i convocati per la sfida di sabato a Firenze con la Fiorentina.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24