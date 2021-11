Juventus, infortunio Dybala: la Joya resta in Argentina. Le ultime

La Juventus è alle prese con l’infortunio in Nazionale di Dybala, la Joya resta però in Argentina

Allarme rientrato: Paulo Dybala ha fatto prendere un bello spavento alla Juventus ma il sovraccarico al polpaccio ravvisato con l’Uruguay non parrebbe essere nulla di preoccupante

Ha sentito tirare, spiega Gazzetta, e non ha voluto rischiare. Il giorno dopo, ieri, la situazione sembrava molto migliorata, Paulo resterà nel ritiro dell’Argentina, si allenerà in modo “soft” oggi, poi si valuterà se potrà essere disponibile per la partita col Brasile di martedì notte. Insomma, non c’è allarme anche se ovviamente si procederà con prudenza. La Juve lo aspetta.

