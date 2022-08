Juventus, infortunio McKennie: operazione da escludere, i tempi di recupero

Oltre a Pogba, la Juventus deve fare i conti anche con l’infortunio alla spalle di McKennie: i tempi di recupero

Non solo Pogba. In casa Juventus anche Weston McKennie è finito k.o. a causa di una lussazione alla spalla sinistra. L’americano, si dice al momento, dovrebbe rimanere fermo almeno un mese e mezzo, sperando che i tempi di recupero non si allunghino ulteriormente.

La Juve, dal canto suo, studia già il piano per il rientro del centrocampista. Come riferisce Tuttosport, l’intenzione è quella di procedere con un percorso conservativo, fatto di riabilitazione e rinforzo muscolare. Per un paio di settimane, il texano dovrebbe indossare un tutore, per poi ricominciare a muovere regolarmente la spalla. L’intervento chirurgico, almeno per il momento, sarebbe da escludere.

