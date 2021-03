Juventus, infortunio Ramsey: le condizioni del gallese

Aaron Ramsey è assente dalla lista dei convocati per la partita contro il Cagliari a causa di un infortunio

Aaron Ramsey non sarà a disposizione per Cagliari-Juventus. Il centrocampista gallese ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Inizia il percorso riabilitativo del numero 8 di Pirlo di cui il tecnico aveva parlato così in conferenza stampa: «Purtroppo non riesce a dare continuità alle prestazioni, ogni 2-3 partite si deve fermare. In passato ha avuto grossi problemi che l’anno tenuto fuori per diversi mesi. È intelligente e quando è a disposizione è prezioso e fa giocare bene la squadra, ma ha questa debolezza fisica».