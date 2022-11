Grygera: «Juventus? Gli infortuni hanno pesato tanto. Nel calcio ci sono periodi vincenti e altri meno»

Zdenek Grygera, ex difensore della Juventus, ha parlato in vista del derby d’Italia e non solo. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

PROBLEMI – «Gli infortuni hanno pesato tanto. Chiesa si è rivisto soltanto l’altra sera contro il Psg, Di Maria ha giocato pochissimo e Pogba non ha ancora messo piede in campo».

NEDVED – «Se siamo in contatto? Certo, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa. Pavel, oltre che una leggenda, è una bravissima persona e ha la Juventus nel cuore. Anche adesso che non gioca più, vorrebbe sempre vincere. E quando non succede, come in questo periodo, soffre tantissimo. Ma il calcio è così, ci sono i periodi vincenti e momenti più difficili. Lo sto capendo una volta di più anche io adesso che sono dirigente dello Zlin, il club in cui sono cresciuto da ragazzo».

