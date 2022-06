Juventus, Kostic vicino ma senza fretta: l’affare si farà

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno bloccato Kostic. L’affare si farà, ma senza fretta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole aggiungere due esterni al proprio reparto offensivo e non solo uno, con l’intenzione di regalare ad Allegri una rosa finalmente all’altezza per competere per grandi traguardi.

Tra i probabili nuovi arrivi, continua il quotidiano, c’è anche Filip Kostic. L’accordo con Lucci, procuratore del giocatore, c’è ormai da tempo, mentre manca quello con l’Eintracht che continua a chiedere 25 milioni. Cifra ritenuta eccessiva, ma in casa bianconera c’è grande fiducia: salvo imprevisti l’affare andrà in porto, visto che anche l’allenatore juventino considererebbe il giocatore una prima scelta per completare il tridente offensivo.

