Juventus, Koulibaly sempre nel mirino: il Napoli ha fatto il prezzo

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Koulibaly, con il Napoli che ha già fatto il prezzo per la cessione del difensore

Kalidou Koulibaly è un obiettivo di calciomercato per la Juventus, a maggior ragione nel caso in cui Matthijs de Ligt dovesse salutare in estate. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per 30/40 milioni di euro il Napoli potrebbe lasciarlo andare.

Se non dovesse arrivare quest’offerta, non è da escludere che il club di De Laurentiis possa fare uno sforzo economico per arrivare al rinnovo del difensore senegalese.

