Juventus, Kulusevski su Pirlo: «È perfetto e fondamentale per i giovani»

Dejan Kulusevski ha elogiato le idee di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni dello svedese

Deja Kulusevski, giovane talento della Juventus, ha rilasciato una intervista a Sky Sport. Lo svedese ha parlato anche di Andrea Pirlo elogiandone le sue idee da allenatore.

PIRLO – «Avere un allenatore come Pirlo che punta sui giovani è fondamentale. Qui alla Juventus, che è una grandissima squadra, non giochi per l’età ma giochi per quello che dimostri durante l’allenamento. Mister Pirlo è perfetto perché ti dà fiducia. Tu sai che se fai bene puoi giocare. Qua non conta quanti anni hai, se uno deve giocare deve giocare. Ci aiutano davvero tanto in tutto, mi rispondono sempre alle domande, sia durante gli allenamenti che dopo, e il mister, e tutto lo staff, mi aiutano davvero tanto».