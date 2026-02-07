Juventus Lazio sotto stretta osservazione del ct Gattuso: sarà presente all’Allianz Stadium per visionare questi giocatori. Retroscena

Juventus Lazio con la presenza del ct Gennaro Gattuso: all’Allianz Stadium osserverà questi giocatori. Retroscena

Non saranno solo tre punti pesanti per la classifica di Serie A quelli in palio domani sera, 8 febbraio, all’Allianz Stadium. Il big match tra Juventus e Lazio, con fischio d’inizio alle 20:45, si trasforma in un vero e proprio casting per la maglia azzurra. Sugli spalti dell’impianto torinese, infatti, è attesa una presenza d’eccezione: Rino Gattuso. L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale italiana sarà in tribuna per monitorare da vicino lo stato di forma dei candidati alla maglia azzurra.

Missione Playoff: il taccuino del CT

L’agenda di Gattuso è fitta e non ammette distrazioni. Marzo è alle porte e con esso arrivano le sfide cruciali dei playoff, crocevia fondamentale per il destino dell’Italia nel calcio internazionale (in ottica Mondiale 2026). Secondo quanto riportato da Nicolò Schira attraverso il suo profilo X, il viaggio del CT a Torino ha obiettivi specifici. Nel mirino di “Ringhio” ci sono quattro profili ben precisi, chiamati a dimostrare di avere la personalità giusta per reggere la pressione delle grandi notti.

I sorvegliati speciali: tre bianconeri e un laziale

Il blocco Juventus è quello sotto la lente d’ingrandimento principale. Gattuso osserverà con attenzione Manuel Locatelli, centrale nel progetto tecnico del club. Accanto a lui, fari puntati su Fabio Miretti, che sta cercando la definitiva consacrazione. Non mancherà l’attenzione per Andrea Cambiaso.

Sulla sponda biancoceleste, l’osservato numero uno è Alessio Romagnoli. Il difensore centrale mancino è chiamato a confermare la sua affidabilità in marcatura contro un attacco stellare. Per questi quattro giocatori, Juventus-Lazio non è solo una sfida di campionato, ma un biglietto da visita da presentare a Gattuso per non perdere il treno della Nazionale.