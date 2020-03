Juventus, Legrottaglie a RBN: «Taglio stipendi dimostrazione di gratitudine»

Nicola Legrottaglie approva il taglio stipendi dei calciatori della Juventus: ecco le parole dell’ex bianconero

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Nicola Legrottaglie ha ben accolto la scelta del taglio stipendi adottata dalla Juventus, in comune accordo coi propri calciatori.

«Su Giorgio non avevamo dubbi, è una persona molto saggia e intelligente, lo è sempre stato anche da giovane. Sicuramente avrà trovato un accordo per agevolare anche la Juventus, che ha dato tanto anche a loro. È bello comunque dimostrare la gratitudine a una società che ha fatto tanto nei loro confronti. Qualcuno forse dirà che i calciatori non ci rimettono tanto, ma quello che fa la differenza è il cuore con cui lo si fa. È un gesto importante, io inviterei tutti i calciatori e gli sportivi a fare questo gesto di rinunciare a qualcosa per il bene della società, dello sport e dell’Italia in questo momento, farà la differenza in futuro».