Juventus, Legrottaglie: «Chiesa mi ricorda suo padre»

Nicola Legrottaglie ha parlato di Federico Chiesa e di Milan-Juventus

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, ha parlato della gara tra Milan e bianconeri di ieri sera che ha visto la squadra di Pirlo vittoriosa con la doppietta di Federico Chiesa. Le sue parole a Sky Sport.

CHIESA – «Deve giocare vicino alla porta, mi piange il cuore a vederlo lontano. Io ho giocato con il padre e rivedo tantissime cose in lui. Può essere importante per la Juve e per la Nazionale».